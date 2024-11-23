Чорнобильська зона — вчені пояснили, чому кабани радіоактивні

Дикі кабани. Ілюстративне фото: Freepik

Чорнобильські дикі кабани тривалий час залишалися предметом наукових досліджень через аномальний рівень радіоактивності. Розгадати цю загадку вдалося в 2023 році міжнародній групі вчених з Віденського університету та Ганноверського університету Лейбніца

Про це пише IFLScience.

Читайте також:

Причина аномальної радіоактивності

У той час, як рівень радіації в інших диких тварин, таких як олені, поступово знижувався після Чорнобильської катастрофи 1986 року, кабани зберігали високий рівень радіації.

Розгадати цю загадку вдалося в 2023 році міжнародній групі вчених з Віденського університету та Ганноверського університету Лейбніца. Вони визначили, що джерелом радіації є не лише аварія на ЧАЕС, а й ядерні випробування, проведені у 1960-х роках.

Після Чорнобильської катастрофи в атмосферу потрапив ізотоп цезій-137, період напіврозпаду якого становить трохи більше 30 років. Очікувалося, що його рівень у природі значно знизиться за цей час. Однак у м’ясі кабанів радіоактивність залишалася стабільною протягом останніх десятиліть.

Дослідження виявило, що причиною є інший ізотоп – цезій-135. Цей елемент має набагато довший період напіврозпаду і був недостатньо вивчений раніше через складність вимірювання. За допомогою новітніх мас-спектрометричних методів вчені змогли точно відстежити його вплив.

Особливості раціону

Науковці припускають, що підвищений рівень радіоактивності у кабанів пояснюється їхнім раціоном, а саме вживанням оленячих трюфелів — грибів, які ростуть на глибині 20–40 сантиметрів. Радіоактивний цезій поступово просочується вглиб ґрунту, і саме зараз ці гриби починають поглинати залишки ізотопів, викинутих під час Чорнобильської аварії.

Крім того, оленячі трюфелі накопичують цезій-135, що походить ще з часів випробувань ядерної зброї у період холодної війни. Ця подвійна доза радіоактивного забруднення й пояснює стабільно високий рівень радіації у кабанів. Водночас інші дикі тварини, такі як олені, не споживають цих грибів у значних кількостях, що й зумовлює зниження їхньої радіоактивності.

Нагадаємо, на території державного Чорнобильського заповідника знаходиться декілька сотень різних видів тварин. Відновлення природи відбувається не дивлячись на таку страшну аварію, яка сталася на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

А нещодавно ми писали про те, що у Чорнобильській зоні відчуження висаджують нові ліси. Зокрема, у 2024 році на ділянках із виснаженим ґрунтом, що потребують особливого догляду, посадили близько 70 гектарів молодих дерев.