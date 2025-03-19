Почему в Хиросиме и Нагасаки можно жить, а в Чернобыле нет — объяснение экспертов

Парк в городе Припять. Фото: Reuters

Три самые масштабные ядерные катастрофы XX века произошли в Хиросиме, Нагасаки и Чернобыле. Взрывы в Японии были вызваны ядерными бомбардировками во время Второй мировой войны, тогда как в Украине произошел техногенный взрыв на атомной электростанции. Однако, несмотря на ужасные последствия в Хиросиме и Нагасаки, эти города снова стали населенными и процветающими. Чернобыль же остается зоной отчуждения.

Об этом пишет IFLScience.

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Ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки произошли в августе 1945 года. Бомбы "Малыш" и "Толстяк" уничтожили десятки тысяч людей, а в последующие годы пострадавшие столкнулись с последствиями радиационного облучения: онкологическими заболеваниями, пороками развития у детей, высокой смертностью среди младенцев. Однако сами взрывы произошли в воздухе, что увеличивало мощность взрывов, нанося больший мгновенный ущерб, но также уменьшало уровень радиации.

Чернобыльская катастрофа 1986 года произошла на уровне земли. Взрыв реактора выбросил в воздух в 400 раз больше радиоактивного материала, чем обе бомбы вместе взятые. Кроме того, выброс включал тяжелые радиоактивные частицы, которые осели на большой территории, загрязняя почву, воду и воздух.

Ядерное топливо: разница в количестве и воздействии

Ядерное оружие использует уран-235, но в сравнительно небольших количествах. Например, в "Малыше" содержалось 64 кг урана, который взорвался мгновенно. Зато в Чернобыле было около 180 тонн ядерного топлива, которое продолжало распадаться после взрыва, создавая долговременную угрозу.

Кроме этого, Чернобыль выбросил в окружающую среду значительное количество радиоактивных изотопов — цезия, йода, стронция, плутония — которые имеют долгий период полураспада. Некоторые из них будут оставаться опасными еще сотни лет.

Почему Чернобыль до сих пор опасен?

Несмотря на то, что уровень радиации в Чернобыльской зоне постепенно снижается, почва и вода остаются загрязненными, а некоторые изотопы могут продолжать излучать радиацию в течение веков.

В отличие от Чернобыля, Хиросима и Нагасаки не имели столь длительного загрязнения радиоактивными элементами. Большая часть вредных веществ испарилась во время взрыва или была смыта дождями, что позволило городам быстро восстановиться.

Таким образом, главная причина, почему люди вернулись в Хиросиму и Нагасаки, но не в Чернобыль, заключается в том, что японские города подверглись кратковременному радиационному воздействию, тогда как Чернобыль оставил долговременное радиоактивное загрязнение, которое делает невозможным безопасную жизнь в регионе.

Ранее блогер показал, как выглядит единственный магазин в Чернобыле. В нем покупают необходимые продукты люди, которые работают в зоне отчуждения.

А международная команда исследователей из Венского университета и Ганноверского университета Лейбница смогла раскрыть тайну радиоактивных кабанов.