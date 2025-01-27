Експосадовець Київзеленбуду розтратив 900 тис. грн на ремонті парку

Експосадовця "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті 900 тис. грн
Підприємцям та експосадовцю "Київзеленбуду" повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів. Під час ремонту підпірної стінки у парку "Позняки" вони завищили кінцеву ціну на 900 тис. гривень.
Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram в понеділок, 27 січня.
У Києві зробили ремонт на Позняках за 900 тис. грн
"Київзеленбуд" та керівниця приватного підприємства уклали договір на проведення капітального ремонту та реставрації підпірної стінки в парку "Позняки" у Дарницькому районі Києва. Під час проведення робіт ціни на матеріали суттєво завищили, а деякі роботи не відповідали проєктно-технічній документації. За певні роботи й взагалі заплатили двічі.
Через завищення ціни бюджету столиці завдали збитків на майже 900 тисяч гривень. Наразі трьом особам повідомлено про підозру.
Не перша підозра
У прокуратурі також додали, що ці ж фігуранти є підозрюваними у кримінальному провадженні про встановлення ліхтарів у сквері на Троєщині. Їхню ціну визначили у п'ять разів дорожчою за ринкову, що принесло бюджету понад 600 тис. гривень.
Нагадаємо, на закупівлі запчастин для бронетехніки для ЗСУ завдали збитків на понад 83 млн гривень. Фігуранти купували необхідне обладнання за завищеними цінами.
Директору дитячо-юнацької спортивної школи у Києві повідомили про підозру. За дитячий майданчик переплатили 1,2 мільйона гривень.
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