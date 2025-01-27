Експосадовець Київзеленбуду розтратив 900 тис. грн на ремонті парку

Працівники поліції та прокуратури. Фото ілюстративне: КМП

Підприємцям та експосадовцю "Київзеленбуду" повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів. Під час ремонту підпірної стінки у парку "Позняки" вони завищили кінцеву ціну на 900 тис. гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram в понеділок, 27 січня.

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"Київзеленбуд" та керівниця приватного підприємства уклали договір на проведення капітального ремонту та реставрації підпірної стінки в парку "Позняки" у Дарницькому районі Києва. Під час проведення робіт ціни на матеріали суттєво завищили, а деякі роботи не відповідали проєктно-технічній документації. За певні роботи й взагалі заплатили двічі.

Фігуранту повідомляють про підозру. Фото: КМП

Через завищення ціни бюджету столиці завдали збитків на майже 900 тисяч гривень. Наразі трьом особам повідомлено про підозру.

Не перша підозра

У прокуратурі також додали, що ці ж фігуранти є підозрюваними у кримінальному провадженні про встановлення ліхтарів у сквері на Троєщині. Їхню ціну визначили у п'ять разів дорожчою за ринкову, що принесло бюджету понад 600 тис. гривень.

Підозрювані у розтраті грошей. Фото: КМП

Нагадаємо, на закупівлі запчастин для бронетехніки для ЗСУ завдали збитків на понад 83 млн гривень. Фігуранти купували необхідне обладнання за завищеними цінами.

Директору дитячо-юнацької спортивної школи у Києві повідомили про підозру. За дитячий майданчик переплатили 1,2 мільйона гривень.