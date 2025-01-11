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У Києві директора спортшколи підозрюють у збитках на 1,2 млн грн

11 січня 2025 12:22
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві вручили підозру директору школи через угоду на спортмайданчик
Вручення підозри. Фото: Київська міська прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві повідомили про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи. Через його дії заклад переплатив за дитячий майданчик 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у суботу, 11 січня.

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Директор спортшколи уклав з приватним підприємством договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовими приміщеннями.

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Спортмайданчик. Фото: Київська міська прокуратура
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Спортмайданчик. Фото: Київська міська прокуратура

Загальна сума становила понад 3 мільйони гривень, хоча його ринкова вартість становить близько 1,8 мільйона гривень.

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Спортмайданчик. Фото: Київська міська прокуратура
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Спортмайданчик. Фото: Київська міська прокуратура

Згідно з висновком економічної експертизи, через завищену ціну на послуги територіальна громада зазнала збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві посадовець розтратив 900 тисяч гривень державних коштів на закупівлі солі для посипання доріг.

Також на землю у Бабинецькому окрузі, яку Київ придбав для будівництва кладовища, наклали арешт. Таке рішення прийняв Святошинський районний суд Києва.

Київ діти закупівлі школа директор школи

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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