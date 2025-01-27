Экс-чиновник Киевзеленстроя растратил 900 тыс. грн на ремонте парка

Работники полиции и прокуратуры. Фото иллюстративное: КМП

Предпринимателям и экс-чиновнику "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Во время ремонта подпорной стенки в парке "Позняки" они завысили конечную цену на 900 тыс. гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram в понедельник, 27 января.

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"Киевзеленстрой" и руководитель частного предприятия заключили договор на проведение капитального ремонта и реставрации подпорной стенки в парке "Позняки" в Дарницком районе Киева. Во время проведения работ цены на материалы существенно завысили, а некоторые работы не соответствовали проектно-технической документации. За определенные работы и вообще заплатили дважды.

Фигуранту сообщают о подозрении. Фото: КМП

Из-за завышения цены бюджету столицы нанесли ущерб на почти 900 тысяч гривен. Сейчас трем лицам сообщено о подозрении.

Не первое подозрение

В прокуратуре также добавили, что эти же фигуранты являются подозреваемыми в уголовном производстве об установке фонарей в сквере на Троещине. Их цену определили в пять раз дороже рыночной, что принесло бюджету более 600 тыс. гривен.

Подозреваемые в растрате денег. Фото: КМП

Напомним, на закупке запчастей для бронетехники для ВСУ нанесли ущерб на более 83 млн гривен. Фигуранты покупали необходимое оборудование по завышенным ценам.

Директору детско-юношеской спортивной школы в Киеве сообщили о подозрении. За детскую площадку переплатили 1,2 миллиона гривен