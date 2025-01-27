Экс-чиновник Киевзеленстроя растратил 900 тыс. грн на ремонте парка

Экс-чиновника "Киевзеленстроя" обвиняют в растрате 900 тыс. грн
Предпринимателям и экс-чиновнику "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Во время ремонта подпорной стенки в парке "Позняки" они завысили конечную цену на 900 тыс. гривен.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram в понедельник, 27 января.
В Киеве сделали ремонт на Позняках за 900 тыс. грн
"Киевзеленстрой" и руководитель частного предприятия заключили договор на проведение капитального ремонта и реставрации подпорной стенки в парке "Позняки" в Дарницком районе Киева. Во время проведения работ цены на материалы существенно завысили, а некоторые работы не соответствовали проектно-технической документации. За определенные работы и вообще заплатили дважды.
Из-за завышения цены бюджету столицы нанесли ущерб на почти 900 тысяч гривен. Сейчас трем лицам сообщено о подозрении.
Не первое подозрение
В прокуратуре также добавили, что эти же фигуранты являются подозреваемыми в уголовном производстве об установке фонарей в сквере на Троещине. Их цену определили в пять раз дороже рыночной, что принесло бюджету более 600 тыс. гривен.
Напомним, на закупке запчастей для бронетехники для ВСУ нанесли ущерб на более 83 млн гривен. Фигуранты покупали необходимое оборудование по завышенным ценам.
Директору детско-юношеской спортивной школы в Киеве сообщили о подозрении. За детскую площадку переплатили 1,2 миллиона гривен
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