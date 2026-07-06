Експосадовця "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті понад 1,1 млн грн

Підозрюваний. Фото: Національна поліція України

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю комунального об'єднання "Київзеленбуд", якого підозрюють у розтраті понад 1,1 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції скверу в Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Новини.LIVE.

Посадовця підозрюють у завищенні вартості матеріалів

За даними слідства, комунальне об'єднання "Київзеленбуд" оголосило тендер на проведення ремонтних робіт у сквері на вулиці Митрополита Андрія Шептицького. За результатами закупівлі з приватним підприємством уклали договір на виконання робіт загальною вартістю понад 18 млн грн.

Правоохоронці встановили, що заступник начальника одного з управлінь "Київзеленбуду" нібито штучно завищив вартість будівельних матеріалів у кошторисній документації та підписав відповідні документи. За версією слідства, це призвело до незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету.

Відповідно до висновків судових експертиз, збитки становлять понад 1,1 млн грн.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскацію майна.

У поліції зазначили, що досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції Києва спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури столиці.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Новини.LIVE повідомляли, що в наслідок удару в ніч проти 6 липня у Києві під час розбору завалів рятувальники виявили ще одне тіло загиблої — попередньо, з-під уламків деблокували тіло жінки. У тій самій квартирі також попередньо виявили ще одну загиблу людину.

Також Новини.LIVE інформували, що у Київській області збільшилася кількість жертв внаслідок російського удару в ніч проти 6 липня. На місцях влучань продовжують працювати всі відповідні служби.