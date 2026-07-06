Атака на Київщину 6 липня — кількість загиблих зросла до шести

Наслідки атаки на Вишневе. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

У Київській області зросла кількість жертви внаслідок російського удару у ніч проти 6 липня. На місці влучань продовжують працювати усі відповідні служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Наслідки атаки на Київську область

"На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до шести людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — розповів Калашник.

За його словами, рятувальники, медики, поліцейські та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Очільник ОВА зазначив, що усі відповідні органи роблять все можливе, аби допомогти постраждалим та ліквідувати наслідки атаки.

Скриншот допису Миколи Калашника

Як писали Новини.LIVE, після атаки РФ з Вишневого евакуювали понад 600 людей. Ще 117 людей вивели надзвичайники, вони перебували в укритті під час повітряної тривоги.

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Відомо, що у Вишневому найбільш критичні наслідки нічого кобмінового удару РФ. Окрім того, травми різного ступеня важкості дістали 14 мешканців, серед яких двоє є співробітниками ДСНС.