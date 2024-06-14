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Експосадовців Київзеленбуду підозрюють у розкраданні понад мільйона гривень

14 червня 2024 16:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Києві під час ремонту скверу було розкрадено майже півтора мільйона гривень
Затримані посадовці. Фото: Київська міська прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Києві під час капітального ремонту скверу було розкрадено понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Колишнім чиновникам комунального об’єднання "Київзеленбуд" висунуто звинувачення у привласненні коштів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у п'ятницю, 14 червня.

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Розкрадання коштів на ремонті скверу

Під наглядом Дарницької районної прокуратури Києва, колишньому заступнику керівника одного з департаментів "Київзеленбуд" інкримінують розтрату державних фондів у значних розмірах, а колишньому керівнику відділу інженерного забезпечення — сприяння у привласненні державних коштів.

Затримані посадовці. Фото: Київська міська прокуратура
Затримані посадовці. Фото: Київська міська прокуратура

Розслідування виявило, що у 2023 році між "Київзеленбуд" та приватною компанією було підписано контракт на капітальний ремонт скверу на вулиці Симиренка у Святошинському районі, де знаходиться спортивний майданчик. Роботи мали включати укладання спеціального покриття, однак цього зроблено не було.

  • Спортивний майданчик. Фото: Київська міська прокуратура
    Спортивний майданчик. Фото: Київська міська прокуратура
  • Спортивний майданчик. Фото: Київська міська прокуратура
    Спортивний майданчик. Фото: Київська міська прокуратура
  • Спортивний майданчик. Фото: Київська міська прокуратура
    Спортивний майданчик. Фото: Київська міська прокуратура
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Заступник керівника департаменту капітальних інвестицій, знаючи про неповне виконання робіт, підписав акти про їх завершення. Начальник відділу інженерного забезпечення, у свою чергу, підтвердив достовірність виконаних робіт, що призвело до перерахування коштів на рахунки приватної фірми за роботи, які фактично не були виконані.

Експерти підтвердили, що в результаті цих дій громаді Києва було завдано збитків на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, у четвер, 13 червня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру екснардепу VIII скликання за незаконне отримання майже мільйонної компенсації за оренду готельного номера в одному з київських готелів. 

Раніше Печерський райсуд Києва заочно присудив 12 років в'язниці колишньому нардепу від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого звинуватили у виправдовуванні війни Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 мільярда гривень.

Україна
Київ
ремонт
прокуратура
корупція
підозра

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