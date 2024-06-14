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Экс-чиновников Киевзеленстроя подозревают в хищении более миллиона гривен

14 июня 2024 16:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Киеве во время ремонта сквера было разворовано почти полтора миллиона гривен
Задержанные чиновники. Фото: Киевская городская прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве во время капитального ремонта сквера было разворовано более 1 миллиона 300 тысяч гривен. Бывшим чиновникам коммунального объединения "Киевзеленстрой" предъявлены обвинения в присвоении средств.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 14 июня.

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Под надзором Дарницкой районной прокуратуры Киева бывшему заместителю руководителя одного из департаментов "Киевзеленстрой" инкриминируют растрату государственных фондов в значительных размерах, а бывшему руководителю отдела инженерного обеспечения содействие в присвоении государственных средств.

Задержанные чиновники. Фото: Киевская городская прокуратура
Задержанные чиновники. Фото: Киевская городская прокуратура

Расследование выявило, что в 2023 году между "Киевзеленстрой" и частной компанией был подписан контракт на капитальный ремонт сквера по улице Симиренко в Святошинском районе, где находится спортивная площадка. Работы должны включать укладку специального покрытия, однако этого сделано не было.

  • Спортивная площадка. Фото: Киевская городская прокуратура
    Спортивная площадка. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Спортивная площадка. Фото: Киевская городская прокуратура
    Спортивная площадка. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Спортивная площадка. Фото: Киевская городская прокуратура
    Спортивная площадка. Фото: Киевская городская прокуратура
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Заместитель руководителя департамента капитальных инвестиций, зная о неполном выполнении работ, подписал акты об их завершении. Начальник отдела инженерного обеспечения, в свою очередь, подтвердил достоверность выполненных работ, что привело к перечислению средств на счета частной фирмы за работы, фактически не выполненные.

Эксперты подтвердили, что в результате этих действий громаде Киева был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона 300 тысяч гривен.

Напомним, в четверг, 13 июня, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении экс-нардепу VIII созыва за незаконное получение почти миллионной компенсации за аренду гостиничного номера в одной из киевских гостиниц.

Ранее Печерский райсуд Киева заочно присудил 12 лет тюрьмы бывшему нардепу от "Партии регионов" Дмитрию Святашу, его обвиняют в оправдывании войны России против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 миллиарда гривен.

Украина
Киев
ремонт
прокуратура
коррупция
подозрение

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