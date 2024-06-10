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Поширював наративи РФ та вкрав мільярди — у Києві заочно судили ексрегіонала Святаша

10 червня 2024 14:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві судили ексрегіонала за поширення наративів РФ та корупцію
Судове засідання. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Печерський райсуд Києва заочно судив колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого звинуватили у виправдовуванні війни Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень. Ексрегіонал отримав 12 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 10 червня.

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Екснардеп Дмитро Святаш. Джерело: УНІАН

Суд над Святашем, як зауважили прокурори, проходив за його відсутності, адже Святаш з 2019 року проживає в Росії. На суді був присутній його адвокат за договором з обвинуваченим.

Зауважимо, що імені підсудного в прокуратурі не назвали, проте за даними ЗМІ, мова йде саме про Святаша. На суді було доведено, що екснардеп впродовж 2022 року поширював наративи про відсутність збройної агресії проти України, та закликав мешканців тимчасово окупованих територій співпрацювати з російськими солдатами.

Водночас протягом 2008-2014 рр. колишній парламентар очолював групу підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів з РФ. Завдяки кризі 2008 року, він оформив у банку кредит на понад 50 млн доларів, та не повернув загалом майже 2,2 млрд гривень.

Судді, дослідивши матеріали, визнали його винним за шістьма статтями ККУ, і присудили його до 12 років позбавлення волі.

дмитро святаш суд
Скриншот допису Київської міської прокуратури 

Нагадаємо, раніше суд заарештував все майно колишнього міністра освіти й науки України Дмитра Табачника, і передав його у Фонд держмайна України. 

Також до суду направили справу колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Андрія Клюєва, якого звинувачують у незаконному заволодінні державними коштами.

суд
політики
Україна
Київ
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нардепи

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