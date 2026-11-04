Стерненко розкритикував Калашника через незавершений захист енергооб’єктів
Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив про проблеми з виконанням робіт із захисту підстанцій Київської області. За його словами, йдеться про контракти загальною вартістю понад 500 млн грн, які укладали за часів керівництва Миколи Калашника Київською обласною військовою адміністрацією.
Про це Стерненко написав у Telegram, передає Новини.LIVE.
У чому Стерненко звинуватив колишнього голову Київської ОВА
Колишній радник міністра оборони стверджує, що угоди підписували без проведення тендерів.
За його інформацією, підрядниками стали компанії, які не мали необхідної кількості працівників і технічного оснащення для виконання таких робіт.
Деякі з них, як зазначає ексрадник міністра, раніше згадувалися у кримінальних провадженнях.
Водночас підрядники отримали значні авансові виплати, однак частину передбачених робіт, за словами Стерненка, так і не завершили.
На окремих об’єктах він також заявив про серйозні порушення під час будівництва захисних споруд.
"Коли наступного разу виникне питання, як так стається, що після удару одного шахеда у половині Києва та області може зникати електрика — ось відповідь".
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