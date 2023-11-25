Енергетики у Києві переходять на посилений режим роботи через негоду

Лінії електропередач. Ілюстративне фото: google.com

У Києві енергетики переходять в посилений режим роботи. Таке рішення було прийнято через негоду, що очікується у столиці найближчими днями.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Синоптики прогнозують потужну негоду у Києві. У зв'язку з цим, у КМВА прийняли рішення про перехід столичних енергетиків до посиленого режиму роботи.

"Енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення", — зазначили у КМВА.

Повідомлення про перехід енергетиків на посилений режим роботи. Фото: скриншот допису КМВА

Також там зазначили, що через наймасовішу атаку дронів на Київ 25 листопада, без світла залишились 151 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору, 12 установ.

Однак, вже зараз електропостачання відновлене. Наразі, за словами Попко, у столиці не передбачаються аварійні відключення. Він також закликав киян економно споживати електроенергію.

Метеорологи прогнозують сильні снігопади й ожеледицю в Києві 26 листопада, та 27 листопада. На киян чекають хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Нагадаємо, Глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в Україні на цей час немає дефіциту електроенергії, і він не очікується найближчими вихідними. Однак майбутній тиждень обіцяє бути непростим, і тому заклик до економного використання електроенергії залишається чинним.