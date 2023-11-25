Энергетики в Киеве переходят на усиленный режим работы из-за непогоды

Линии электропередач. Иллюстративное фото: google.com

В Киеве энергетики переходят в усиленный режим работы. Такое решение было принято из-за непогоды, которая ожидается в столице в ближайшие дни.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Синоптики прогнозируют мощную непогоду в Киеве. В связи с этим в КМВА приняли решение о переходе столичных энергетиков в усиленный режим работы.

"Энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения", — отметили в КМВА.

Уведомление о переходе энергетиков на усиленный режим работы. Фото: скриншот поста КМВА

Также там отметили, что из-за самой массовой атаки дронов на Киев 25 ноября без света остались 151 жилой дом, 75 домов частного сектора, 12 учреждений.

Однако уже сейчас электроснабжение восстановлено. По словам Попко, в столице не предусматриваются аварийные отключения. Он также призвал киевлян экономно потреблять электроэнергию.

Метеорологи прогнозируют сильные снегопады и гололед в Киеве 26 и 27 ноября. Киевлян ждут метели и гололед на дорогах.

Напомним, Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в Украине в настоящее время нет дефицита электроэнергии, и он не ожидается в ближайшие выходные. Однако предстоящая неделя обещает быть непростой, и поэтому призыв к экономному использованию электроэнергии остается в силе.