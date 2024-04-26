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Евакуація лікарень Києва — у мережі показали погрози від КДБ Білорусі

26 квітня 2024 17:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Евакуація лікарень Києва — у мережі показали погрози від КДБ Білорусі
Голова КДБ БІлорусі Іван Тертель. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережу потрапило відео, яке спровокувало термінову евакуацію двох київських лікарень. Як виявилося, голова Комітету Держбезпеки Білорусі Іван Тертель фактично анонсував удари по лікарнях Києва.

Про це стало відомо з відео засідання Всебілоруських народних зборів, яке показав журналіст Андрій Цаплієнко.

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У своїй одіозній заяві, Тертель обіцяв протидіяти міфічним "терористам" з України, після цього оголосивши погрозу завдати удару по столичних лікарнях.

"Всі ці люди та їхні плани нам відомі. У боротьбі з тероризмом діємо за законами воєнного часу. Серед терористів є вбиті та поранені, їх настигне покарання не дивлячиcь на те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська 30-32, де заховались за спини хворих дітей", — цинічно заявив він.

Що передувало 

Нагадаємо, що перед цим влада Києва терміново оголосила про евакуацію двох міських лікарень, зокрема — дитячої, бо отримала інформацію, що будівлі медзакладів будуть атаковані нібито через присутність там поранених військових, і вже подала заяву до СБУ.

"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків та медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, щоб перевезти пацієнтів та медиків до інших медзакладів столиці", — йдеться у повідомленні КМДА.

рф обстрліює лікарні
Скриншот допису КМДА

Новини Білорусі — остання інформація

Не так давно самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція хоче захопити частину країни та привести війська НАТО, закликавши білорусів "готуватися".

Незадовго до цього він провів військову нараду з приводу ймовірного нападу на Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Також Міністерство оборони Білорусі заявило про розробку лазерної зброї спільно зі Співдружністю Незалежних держав.

Білорусь
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лікарні
Україна
війна в Україні

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