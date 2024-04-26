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Эвакуация больниц Киева – в сети показали угрозы от КГБ Беларуси

26 апреля 2024 17:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Эвакуация больниц Киева – в сети показали угрозы от КГБ Беларуси
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сеть попало видео, спровоцировавшее срочную эвакуацию двух киевских больниц. Как оказалось, глава Комитета Госбезопасности Беларуси Иван Тертель фактически анонсировал удары по больницам Киева.

Об этом стало известно из видео заседания Всебеларусского народного собрания, которое показал журналист Андрей Цаплиенко.

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В своем одиозном заявлении, Тертель обещал противодействовать мифическим "террористам" из Украины, после этого объявив угрозу нанести удар по столичным больницам.

"Все эти люди и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов убиты и ранены, их настигнет наказание несмотря на то, что своим логом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спины больных детей", — цинично заявил он.

Что предшествовало

Напомним, что перед этим власти Киева срочно объявили об эвакуации двух городских больниц , в частности — детской, потому что получили информацию, что здания медучреждений будут атакованы якобы из-за присутствия там раненых военных, и уже подали заявление в СБУ.

"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", — говорится в сообщении КГГА.

рф обстреливает больницы
Скриншот сообщения КГГА

Новости Беларуси — последняя информация

Недавно самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что беларусская оппозиция хочет захватить часть страны и привести войска НАТО, призвав белорусов "готовиться".

Незадолго до этого он провел военное совещание по поводу предполагаемого нападения на Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.

Также Министерство обороны Беларуси заявило о разработке лазерного оружия совместно с Содружеством Независимых Государств.

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