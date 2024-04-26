У Києві оголосили термінову евакуацію двох лікарень — що трапилось

Операційна в одній із лікарень Києва. Фото ілюстративне: УНІАН

Влада Києва терміново оголосила про евакуацію двох міських лікарень, зокрема — дитячої, які знаходяться по вулиці Богатирській. За попередньою інформацією, будівлі медзакладів будуть атаковані нібито через присутність там поранених військових.

Про це інформує пресслужба КМДА.

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За інформацією від мерії міста, це пов'язано в масовим поширенням інформації про фактичний анонс російського ракетного удару ворога по лікарнях, через те, що там нібито перебувають військові.

В КМДА зазначили, що це "абсолютна брехня та провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці". Вони вже підготували звернення до СБУ.

"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків та медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, щоб перевезти пацієнтів та медиків до інших медзакладів столиці", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, раніше в КМДА пояснили, що колишню Арку Дружби Народів демонтувати не будуть внаслідок того, що частина монумента утворює підпірну стіну, аби запобігти рельєфному зсуву, що призведе до небезпечних обставин.

Водночас мерія міста виділила на добудову моста-хвилі, який поєднуватиме Оболонський острів та набережну, ще 20 мільйонів гривень з бюджету столиці попри заяви, що об'єкт будуватиметься коштами французьких та тайванських меценатів.