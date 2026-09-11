Фантоми за шість днів зафіксували понад 7 тисяч порушень

"Фантоми". Фото: МВС

Лише за перші шість днів роботи три спеціальні екіпажі спецавтомобілів "Фантом" у Києві та Київській області зафіксували понад сім тисяч порушень швидкісного режиму. Йдеться про 7012 випадків перевищення швидкості, зокрема й суттєві порушення на 50 км/год і більше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Новини.LIVE.

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Результати роботи "Фантомів" на Київщині

Попри виявлені правопорушення, ще 55 водіїв екіпажі патрульної поліції зупинили за грубі порушення ПДР. Зокрема, йдеться про проїзд на заборонний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної, виїзд на зустрічну смугу та порушення правил проїзду перехресть.

"Фантоми" здатні виявляти та фіксувати автомобілі як у попутному, так і в зустрічному потоці. При цьому система працює і під час руху патрульного авто, і коли машина з комплексом перебуває на місці.

Відтак водій не може розраховувати лише на те, що встигне знизити швидкість після того, як побачить патрульний автомобіль.

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"Водночас "Фантоми" це не лише автоматична фіксація швидкості. На автомобілях несуть службу поліцейські у форменому одязі та зі службовими посвідченнями. Екіпажі можуть зупиняти автомобілі порушників та оформлювати порушення безпосередньо на місці", — йдеться у повідомленні.

Основна мета використання "Фантомів" — не збільшення кількості штрафів, а формування у водіїв стійкої звички дотримуватися ПДР. Це має сприяти зменшенню аварійності на дорогах та допомогти зберегти людські життя.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, з 31 серпня в Україні запрацювали "Фантоми". На першому етапі три спеціальні службові автомобілі чергуватимуть на дорогах Києва та області, а надалі такі патрулі планують запустити й в інших регіонах.

А за перший день роботи "Фантомів" 31 серпня автоматичні системи зафіксували 810 випадків порушення швидкісного режиму.