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Главная Киев "Фантомы" выявили тысячи нарушителей скорости на дорогах Киевщины

"Фантомы" выявили тысячи нарушителей скорости на дорогах Киевщины

Ua ru
11 сентября 2026 20:29
За шесть дней Фантомы зафиксировали более 7 тысяч нарушений
"Фантомы". Фото: МВД

Только за первые шесть дней работы три специальных экипажа спецавтомобилей "Фантом" в Киеве и Киевской области зафиксировали более семи тысяч нарушений скоростного режима. Речь идет о 7012 случаях превышения скорости, в том числе о существенных нарушениях на 50 км/ч и более.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Новини.LIVE.

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Результаты работы "Фантомов" в Киевской области

Несмотря на выявленные правонарушения, экипажи патрульной полиции остановили еще 55 водителей за грубые нарушения ПДД. В частности, речь идет о проезде на запрещающий сигнал светофора, пересечении двойной сплошной линии, выезде на встречную полосу и нарушении правил проезда перекрестков.

"Фантомы" способны обнаруживать и фиксировать автомобили как в попутном, так и во встречном потоке. При этом система работает как во время движения патрульного автомобиля, так и когда машина с комплексом находится на месте.

Поэтому водитель не может рассчитывать только на то, что успеет снизить скорость после того, как увидит патрульный автомобиль.

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"В то же время «Фантомы» — это не только автоматическая фиксация скорости. На автомобилях несут службу полицейские в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Экипажи могут останавливать автомобили нарушителей и оформлять нарушения непосредственно на месте", — говорится в сообщении.

Основная цель использования "Фантомов" — не увеличение количества штрафов, а формирование у водителей устойчивой привычки соблюдать ПДД. Это должно способствовать снижению аварийности на дорогах и помочь сохранить человеческие жизни.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, с 31 августа в Украине начали работать "Фантомы". На первом этапе три специальных служебных автомобиля будут дежурить на дорогах Киева и области, а в дальнейшем такие патрули планируется запустить и в других регионах.

А за первый день работы "Фантомов" 31 августа автоматические системы зафиксировали 810 случаев превышения скорости.

МВД ДТП Киев полиция Киевская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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