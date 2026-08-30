"Фантоми" повертаються на дороги України: як працюватимуть

Працівник поліції і автівка. Фото: поліція Львівщини

"Фантомні патрулі" з 31 серпня повертаються на дороги України. Спочатку три спеціальні автомобілі працюватимуть у Києві та Київській області, а згодом їх планують залучити й в інших регіонах. Це службові автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Новини.LIVE.

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Як "Фантоми" фіксуватимуть порушення

За інформацією Білошицького, такі автомобілі обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Вони можуть контролювати швидкість як під час руху, так і стоячи на певній ділянці дороги. Після фіксації порушення система розпізнає номерний знак, перевіряє інформацію в базах даних та передає дані для автоматичного формування постанови.

Пост Олексія Білошицького. Фото: скриншот

При цьому перевищення швидкості переважно фіксуватимуть без зупинки автомобіля. Обладнання здатне контролювати транспортні засоби як у попутному, так і в зустрічному напрямках. "Фантоми" також можуть працювати у неавтоматичному режимі.

Дві відеокамери службового авто фіксують ситуацію попереду та позаду машини. Якщо патрульні побачать грубе порушення, зокрема створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити водія та розглянути справу про адмінправопорушення.

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