Фесик: на Оболоні у Києві облаштували сучасні протирадіаційні укриття

Кирило Фесик. Фото: Кирило Фесик/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

В Оболонському районі Києва облаштовано близько 450 сховищ та укриттів, більшість із яких перебувають у зоні відповідальності районної державної адміністрації. Крім того, у районі вже працюють протирадіаційні укриття нового покоління із сучасними системами вентиляції та інклюзивними рішеннями.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

На Оболоні з'явилися укриття нового покоління

За словами Кирила Фесика, сьогодні в Оболонському районі налічується близько 450 сховищ та укриттів. Із них приблизно 400 перебувають у зоні відповідальності районної адміністрації.

Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення значну частину районного бюджету спрямували саме на розвиток безпекової інфраструктури.

"З 2022 року приблизно третина бюджету району спрямовувалася на розширення безпекового простору", — повідомив голова РДА.

В укриттях встановили сучасну вентиляцію та створили безбар'єрний простір

Фесик розповів, що на Оболоні вже збудували протирадіаційні укриття нового покоління. Вони обладнані сучасними системами вентиляції та враховують потреби маломобільних людей.

Водночас він закликав мешканців району не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.

"Закликаю всіх користуватися укриттями. У пішій доступності майже всюди в Оболонському районі можна знайти безпечний простір", — наголосив Кирило Фесик.

Новини.LIVE повідомляли, що 2 липня, унаслідок російської атаки на Київ серйозних пошкоджень зазнав Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. Через падіння уламків безпілотників і пожежу знищено лабораторії, дороговартісне наукове обладнання та унікальні реагенти. Остаточний обсяг завданих збитків ще встановлюють.

Новини.LIVE інформували, що у Києві та Київській області погіршилася якість атмосферного повітря. Це пов'язано з пожежами в екосистемах регіону, а також продуктами горіння, що залишилися після російських обстрілів.