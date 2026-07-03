Росія знищила лабораторії Інституту біохімії у Києві

Зруйновані лабораторії Інституту біохімії імені Палладіна у Києві внаслідок атаки РФ 2 липня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Унаслідок чергової російської атаки на Київ 2 липня зазнав значних руйнувань Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. Через падіння уламків російських дронів та пожежу було знищено лабораторії, дороговартісне наукове обладнання й унікальні реагенти. Остаточний масштаб завданих збитків наразі встановлюють.

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Сірик повідомив директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, академік Сергій Комісаренко.

Пошкоджені лабораторії Інституту біохімії у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Внаслідок атаки РФ на Київ знищено лабораторії Інституту біохімії

За словами Сергія Комісаренка, під час російської атаки уламки безпілотників впали на дах будівлі інституту та автомобілі, припарковані поруч. Унаслідок цього виникла пожежа, яка завдала значних пошкоджень науковій установі.

Найбільше постраждали лабораторії інституту. Як розповів директор Інституту біохімії, вогонь знищив частину приміщень, а те, що не встигла знищити пожежа, було пошкоджене водою під час її гасіння.

Зруйнована будівля Інститут біохімії імені О.В. Палладіна внаслідок атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Окрім лабораторій, у будівлі пошкоджено дах, вибито вікна та двері, є й інші руйнування. Також втрачено дороговартісні реагенти та наукове обладнання, вартість окремих приладів сягала тисяч доларів.

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Наразі фахівці продовжують оцінювати наслідки російського удару. Попередній обсяг збитків уже свідчить про значну шкоду, завдану матеріально-технічній базі одного з провідних наукових центрів України.

Інститут біохімії у Києві після атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Відомо, що Інститут біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України заснований у 1925 році та є одним із найстаріших і найавторитетніших наукових центрів країни. Його вчені проводять фундаментальні та прикладні дослідження у галузях біохімії, молекулярної біології, біотехнологій і медицини, а результати їхньої роботи використовують у науковій та медичній сферах. Інститут відіграє важливу роль у розвитку української науки та підготовці нових поколінь дослідників.

Новини.LIVE інформували, що у Дарницькому районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару, який зруйнував під'їзд дев'ятиповерхівки. За офіційними даними, безвісти зниклими залишаються восьмеро людей, які можуть перебувати під завалами, а рятувальники працюють в умовах загрози нового обвалу. Загалом внаслідок атаки на Київ загинули 30 людей, понад 50 постраждалих перебувають у лікарнях.

Новини.LIVE також писали, що міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що після російської атаки в столичних лікарнях залишаються 56 поранених, серед них — четверо дітей і шестеро медиків. За його словами, лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика, його сестри, батьків і бабусі, які постраждали під час обстрілу. Водночас 10-річний хлопчик перебуває в лікарні, а його батьків, як і 15-річну дівчинку, досі вважають зниклими безвісти.