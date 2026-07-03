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У Києві зафіксували забруднення повітря після обстрілів та пожеж

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 14:18
У Києві та області погіршилася якість повітря
Повітря у столиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області зафіксували погіршення якості атмосферного повітря. Причиною стали пожежі в екосистемах Київщини, а також залишки продуктів горіння після російських обстрілів.

Про це повідомляє ДСНС, передає Новини.LIVE.

Коли покращиться стан повітря в Києві

У ДСНС зазначили, що вже у другій половині дня ситуація має покращитися. За прогнозом синоптиків, помірні дощі допоможуть очистити повітря, оскільки опади сприятимуть вимиванню завислих частинок з атмосфери.

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Парковий міст у Києві. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники рекомендують жителям столиці та області у разі запаху диму або задимленості дотримуватися простих заходів безпеки: обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; тримати вікна зачиненими та провітрювати приміщення лише після покращення якості повітря; людям із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітям і людям похилого віку уважно стежити за своїм самопочуттям.

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Забруднене повітря у столиці. Фото: Новини.LIVE

У ДСНС закликають стежити за офіційними повідомленнями та рекомендаціями щодо стану атмосферного повітря.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві тривають ліквідація наслідків російського масованого удару, завданого в ніч проти 2 липня. Рятувальники досі розбирають завали та шукають зниклих безвісти.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 липня рятувальники деблокували з-під завалів у Києві тіла ще трьох загиблих після російського масованого обстрілу. Через це кількість жертв атаки зросла до 30 осіб.

Київ забруднення повітря ДСНС
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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