FreeAzov — у Києві проходить акція на підтримку українських полонених

Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в неділю, 7 квітня, проходить чергова акція на підтримку українських військових, які потрапили в полон російських окупантів. Люди зібралися на Софійській площі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Акція у Києві 7 квітня

Родичі полонених та небайдужі люди тримають в руках плакати, аби привернути увагу до українських військовополонених.

Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE

На акції в підтримку українських полонених можна побачити також чотирилапих. Песики з плакатами #FreeAzov щонеділі виходять на вулиці Києва зі своїми власниками.

Звільнений полонений взяв участь в акції

Звільнений український полонений вийшов підтримати своїх побратимів. Євген пробув у полоні РФ два роки. Він розповів, що переживають захисники та захисниці.

Звільнений полонений взяв участь в акції. Фото: скриншот з відео

"Гітлер нервово палить у стороні, порівняно з росіянами і тим, що вони роблять з українськими полоненими. Без різниці, ти військовий чи ні. Це фізичне і психологічне насильство і повний інформаційний вакуум", — наголосив він.

Євген каже, що пішов на війну добровольцем і впевнений, що продовжить службу, але поки проходить реабілітацію.

Нагадаємо, у Львові в суботу, 6 квітня, відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

Також 31 березня на вулиці Києва вийшли активісти. Так, вони закликали повернути полонених бійців полку "Азов" в Україну.