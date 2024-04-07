FreeAzov — в Киеве проходит акция в поддержку украинских пленных

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 7 апреля, проходит очередная акция в поддержку украинских военных, которые попали в плен российских оккупантов. Люди собрались на Софийской площади.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

Читайте также:

Акция в Киеве 7 апреля

Родственники пленных и неравнодушные люди держат в руках плакаты, чтобы привлечь внимание к украинским военнопленным.

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На акции в поддержку украинских пленных можно увидеть также четвероногих. Песики с плакатами #FreeAzov каждое воскресенье выходят на улицы Киева со своими владельцами.

Освобожденный пленный принял участие в акции

Освобожденный украинский пленный вышел поддержать своих собратьев. Евгений пробыл в плену РФ два года. Он рассказал, что переживают защитники и защитницы.

Освобожденный пленный принял участие в акции. Фото: скриншот с видео

"Гитлер нервно курит в стороне, по сравнению с россиянами и тем, что они делают с украинскими пленными. Без разницы, ты военный или нет. Это физическое и психологическое насилие и полный информационный вакуум", — подчеркнул он.

Евгений говорит, что пошел на войну добровольцем и уверен, что продолжит службу, но пока проходит реабилитацию.

Напомним, во Львове в субботу, 6 апреля, прошла очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.

Также 31 марта на улицы Киева вышли активисты. Так, они призывали вернуть пленных бойцов полка "Азов" в Украину.