У Києві пройшла акція на підтримку полонених азовців — репортаж Новини.LIVE

Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE

На вулиці Києва у неділю, 31 березня, знову вийшли активісти. Так вони закликають повернути полонених бійців полку "Азов" в Україну.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція у Києві 31 березня

Попри нічну ракетну атаку, у центрі Києва, на Печерську, зібралися сотні людей в знак підтримки військовополонених.

Фактично два роки Росія утримує у незаконному полоні захисників "Азовсталі" та Маріуполя.

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

За офіційними даними, там перебувають близько 1700 українських військових, з них 700 — бійців "Азову".

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Мітингарі вкотре нагадують про потребу в обмінах військовополонених полку "Азов", яких тримають росіяни понад два роки. Автомобілі, що проїжджають повз, сигналять їм на знак солідарності.

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Одна з учасниць акції розповіла, що її батько був добровольцем в ТрО Маріуполя й обороняв "Азовсталь" та перебуває в полоні вже два роки. За її словами, про нього відомо лише місцеперебування — Курське СІЗО. Він жодного разу не виходив на зв'язок, однак звістку про батька передають побратими, які повертаються з полону.

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Участь в акції взяли також і військові — один з них розповів, що наразі перебуває у Києві на реабілітації після поранення: він отримав мінно-вибухову травму плеча. Після відновлення планує повернутися на фронт до побратимів, в Серебрянський ліс Луганської області.

"Ми намагаємось приходити щонеділі на акції, наскільки дозволяє служба, аби нагадати владі про необхідність здійснення всіх можливих дій для повернення захисників "Азовсталі", які вже третю весну перебувають в полоні. З ними практично немає жодного зв'язку, ми не знаємо, що з ними, тому це питання, яке потребує першочергових дій", — наголосив боєць "Азову".

Нагадаємо, активісти "Гроші на ЗСУ" вирішили зробити паузу в мітингах до липня, але відстоювати свою позицію не припинять.

Також ми писали, що 17 березня кияни вийшли на центральну площу столиці на підтримку військових полку "Азов", які вже понад два роки перебувають у російському полоні.