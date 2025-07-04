Київ оголосив тендер на ремонт Паркового мосту

Пішохідний міст на Труханів острів в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві готуються до капітального ремонту Паркового пішохідного мосту, який сполучає центр столиці з Трухановим островом. Завершити оновлення конструкції планують до кінця 2026 року.

Про це стало відомо із тендеру, який з'явився на платформі ProZorro.

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За інформацією КП "Київавтошляхміст", очікувана вартість робіт становить 25,5 мільйона гривень.

Тендер для Пішохідного мосту в Києві. Фото: скриншот

Згідно з тендерною документацією, переможець аукціону має провести ремонт мостового полотна з усім комплексом необхідних робіт: ліквідувати вибоїни, оновити гідроізоляцію, відновити бетонні поверхні, нанести фарбу та облаштувати дорожню розмітку.

Вимогами також передбачено, що підрядник має надати п’ятирічну гарантію на результати робіт.

Подача пропозицій триватиме до завтра, 5 липня, а вже 7 липня мають провести аукціон і визначити виконавця.

Нагадаємо, у Києві ремонтуватимуть міст біля метро "Осокорки" за 655 млн гривень.

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