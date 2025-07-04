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Головна Київ Гарантія на п'ять років — у Києві відремонтують міст

Гарантія на п'ять років — у Києві відремонтують міст

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Дата публікації: 4 липня 2025 07:21
Київ оголосив тендер на ремонт Паркового мосту
Пішохідний міст на Труханів острів в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві готуються до капітального ремонту Паркового пішохідного мосту, який сполучає центр столиці з Трухановим островом. Завершити оновлення конструкції планують до кінця 2026 року.

Про це стало відомо із тендеру, який з'явився на платформі ProZorro.

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У Києві витратять 25,5 млн гривень на ремонт мосту

За інформацією КП "Київавтошляхміст", очікувана вартість робіт становить 25,5 мільйона гривень.

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Тендер для Пішохідного мосту в Києві. Фото: скриншот

Згідно з тендерною документацією, переможець аукціону має провести ремонт мостового полотна з усім комплексом необхідних робіт: ліквідувати вибоїни, оновити гідроізоляцію, відновити бетонні поверхні, нанести фарбу та облаштувати дорожню розмітку.

Вимогами також передбачено, що підрядник має надати п’ятирічну гарантію на результати робіт.

Подача пропозицій триватиме до завтра, 5 липня, а вже 7 липня мають провести аукціон і визначити виконавця.

Нагадаємо, у Києві ремонтуватимуть міст біля метро "Осокорки" за 655 млн гривень.

Також читайте про найдовші мости у світі та чи були такі "рекорди" в Україні.

Київ міст ремонт тендер гроші ProZorro
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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