Киев объявил тендер на ремонт Паркового моста

Гарантия на пять лет — в Киеве отремонтируют мост
В Киеве готовятся к капитальному ремонту Паркового пешеходного моста, который соединяет центр столицы с Трухановым островом. Завершить обновление конструкции планируют до конца 2026 года.
Об этом стало известно из тендера, который появился на платформе ProZorro.
В Киеве потратят 25,5 млн гривен на ремонт моста
По информации КП "Киевавтодормост", ожидаемая стоимость работ составляет 25,5 миллиона гривен.
Согласно тендерной документации, победитель аукциона должен провести ремонт мостового полотна со всем комплексом необходимых работ: ликвидировать выбоины, обновить гидроизоляцию, восстановить бетонные поверхности, нанести краску и обустроить дорожную разметку.
Требованиями также предусмотрено, что подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию на результаты работ.
Подача предложений продлится до завтра, 5 июля, а уже 7 июля должны провести аукцион и определить исполнителя.
Напомним, в Киеве будут ремонтировать мост возле метро "Осокорки" за 655 млн гривен.
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