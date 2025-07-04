Киев объявил тендер на ремонт Паркового моста

Пешеходный мост на Труханов остров в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве готовятся к капитальному ремонту Паркового пешеходного моста, который соединяет центр столицы с Трухановым островом. Завершить обновление конструкции планируют до конца 2026 года.

Об этом стало известно из тендера, который появился на платформе ProZorro.

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По информации КП "Киевавтодормост", ожидаемая стоимость работ составляет 25,5 миллиона гривен.

Тендер для Пешеходного моста в Киеве. Фото: скриншот

Согласно тендерной документации, победитель аукциона должен провести ремонт мостового полотна со всем комплексом необходимых работ: ликвидировать выбоины, обновить гидроизоляцию, восстановить бетонные поверхности, нанести краску и обустроить дорожную разметку.

Требованиями также предусмотрено, что подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию на результаты работ.

Подача предложений продлится до завтра, 5 июля, а уже 7 июля должны провести аукцион и определить исполнителя.

Напомним, в Киеве будут ремонтировать мост возле метро "Осокорки" за 655 млн гривен.

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