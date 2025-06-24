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Головна Київ У Києві замовили капітальний ремонт мосту біля метро "Осокорки"

У Києві замовили капітальний ремонт мосту біля метро "Осокорки"

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 09:43
У Києві за 655 млн грн капітально ремонтуватимуть міст біля метро Осокорки
Міст біля станції метро "Осокорки". Фото: КМДА
Ключові моменти Ремонт мосту біля станції метро "Осокорки"

У Києві замовили капітальний ремонт мосту біля метро "Осокорки". Витратити на це планують 655 мільйонів гривень.

Про це йдеться в системі Prozorro, передає видання "Наші гроші".

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Ремонт мосту біля станції метро "Осокорки"

Шляхопровід збудований за часів СРСР. Декілька років тому його перевірили та виявили дефекти:

  • зношення гідроізоляції;
  • руйнування залізобетонних конструкцій;
  • оголення;
  • корозію арматури;
  • утворення тріщин;
  • відшарування бетону.

У кошторисі вартість основних будівельних матеріалів — бетону та асфальту — відповідає ринковим показникам.

Водночас ціна на арматуру марки А400 різних діаметрів становить 38,8 тис. грн за тонну, що перевищує прайс "Метінвесту" для Києва, де вона коштує 34 тис. грн за тонну.

А вартість мостових балок не вдалося порівняти. У кошторисі їх вартість прописана на 104 мільйони гривень.

Підряд на виконання робіт отримало ТОВ "Укртрансміст", єдиним суперником на тендері виступало ТОВ "Ростдорстрой".

У результаті торгів ціну знизили лише на 1% від початково запланованої вартості.

Нагадаємо, столична влада оголосила тендер на комплексне обстеження скляного пішохідно-велосипедного мосту.

А нещодавно жителі Києва заявили, що на Південному мосту від спеки "попливло" асфальтове покриття.

Київ міст ремонт метро гроші
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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