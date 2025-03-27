Як Національний театр імені Франка бореться зі спекулянтами — відповідь Нищука

Вистава в Національному академічному драматичному театр ім. Івана Франка. Фото: УНІАН

Генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук розповів про боротьбу зі спекулянтами. За його словами, на виставу можна придбати лише чотири квитки одній людині.

Про це Євген Нищук повідомив в ефірі "Київського часу".

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Боротьба зі спекулянтами

Театр та маркетплейс OLX об'єдналися для боротьби зі спекулянтами. Зокрема, OLX щотижня "чистить" квитки, які намагаються продати.

Тепер офіційний продаж відбувається з верифікацією через "Дію". Нищук зазначив, що це допомогло знизити випадки масового викупу та спекуляції.

"Раніше іноді в одні руки могли скупити по 150-200 квитків і перепродавати. Зараз на топові вистави можна придбати лише чотири квитки з ідентифікацією. Продаж квитків вийшов на новий рівень завдяки оновленій системі, створеній у співпраці з IT-фахівцями та Мінцифрою", — додав він.

Нагадаємо, Нищук повідомив, театр розпродав всі квитки на чотири місяці наперед.

Також на посаді директора Молодого театру залишається Андрій Білоус. Раніше йому висунули звинувачення у домаганнях.