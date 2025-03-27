Как Национальный театр имени Франко борется со спекулянтами — ответ Нищука

Спектакль в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко. Фото: УНИАН

Генеральный директор Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук рассказал о борьбе со спекулянтами. По его словам, на спектакль можно приобрести только четыре билета одному человеку.

Об этом Евгений Нищук сообщил в эфире "Київського часу".

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Борьба со спекулянтами

Театр и маркетплейс OLX объединились для борьбы со спекулянтами. В частности, OLX еженедельно "чистит" билеты, которые пытаются продать.

Теперь официальная продажа происходит с верификацией через "Дію". Нищук отметил, что это помогло снизить случаи массового выкупа и спекуляции.

"Раньше иногда в одни руки могли скупить по 150-200 билетов и перепродавать. Сейчас на топовые спектакли можно приобрести только четыре билета с идентификацией. Продажа билетов вышла на новый уровень благодаря обновленной системе, созданной в сотрудничестве с IT-специалистами и Минцифрой", — добавил он.

Напомним, Нищук сообщил, театр распродал все билеты на четыре месяца вперед.

Также в должности директора Молодого театра остается Андрей Белоус. Ранее ему предъявили обвинения в домогательствах.