Кияни вийшли на акцію проти поновлення Білоуса — фоторепортаж

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Директор Молодого театру Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, залишився на посаді. Для його звільнення потрібна ухвала слідчого судді.

У Києві у вівторок, 18 березня, триває акція протесту щодо цього, на якій побував кореспондент Новини.LIVE.

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Так, у зв'язку із нещодавнім поновленням Департаментом культури КМДА Андрія Білоуса на посаді директора та художнього керівника Молодого театру, під міську адміністрацію вранці вийшли кияни. Вони пройшли ходою від Молодого театру до КМДА, де о 11:00 була запланована зустріч директора департаменту Сергія Анжияка зі створеною незалежною комісією

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Активісти наголосили, що перебування Білоуса на посаді несе пряму загрозу потерпілим від його аморальних дій працівникам театру.

У коментарі для Новини.LIVE організатор заходу Даниїл Зенкін розповів, що учасники зібралися, аби вимагати розірвання контракту з Білоусом.

"Вважаємо його перебування на посаді незаконним і діємо з цього приводу", — сказав він.

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Також учасники подали маніфест вимог ініціативної групи та новий лист до мера Віталія Кличка.

"Раніше ми вимагали відсторонення А.Ф. Білоуса від виконання службових обов'язків, тепер вимагаємо — розірвання контракту, до чого закликала незалежна комісія!", — йдеться на сторінці акції у Facebook.

Звинувачення Білоуса

Андрій Білоус. Фото: відкриті джерела

У лютому студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого звинуватила викладача Андрія Білоуса у домаганнях та харасменті.

Також інші колишні студентки та адміністрація вищого навчального закладу звернулися до столичної поліції, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо сексуального насильства. Білоуса відсторонили від роботи, але вже 14 березня стало відомо про поновлення виконання обов'язків директора Молодого театру.

За словами балетмейстерки-постановниці Ніни Змерзлої, таке рішення обурило працівників театру.

Нагадаємо, у коментарі hromadske Білоус підтвердив своє повернення на посаду.

На тлі скандалу у Києві відбулася низка мітингів проти насильства та домагань у театрах.