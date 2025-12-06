Новорічна ялинка у Києві 2025 — фото

Головна новорічна ялинка країни у Києві — фоторепортаж
У Києві на Софійській площі вже запалили вогні на головній ялинці країни. У День Святого Миколая жителі та гості столиці прийшли подивитися, який вигляд цьогоріч має новорічна ялинка у Києві.
Про це з місця події інформує кореспондентка Новини.LIVE у суботу, 6 грудня.
Новорічна ялинка у Києві — фото
Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 грудня, у Києві напередодні Дня Святого Миколая, урочисто відкрили головну ялинку країни.
Сьогодні, 6 грудня, кореспондентка Новини.LIVE відвідала Софійську площу й показала, який вигляд має цьогорічна столична ялинка.
Як відомо, ялинка — штучна. Заввишки 16 метрів.
Цьогоріч її тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила.
Ялинка, прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.
