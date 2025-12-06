Новорічна ялинка у Києві 2025 — фото

Новорічна ялинка у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Софійській площі вже запалили вогні на головній ялинці країни. У День Святого Миколая жителі та гості столиці прийшли подивитися, який вигляд цьогоріч має новорічна ялинка у Києві.

Про це з місця події інформує кореспондентка Новини.LIVE у суботу, 6 грудня.

Реклама

Читайте також:

Головна ялинка країни у Києві. Фото: Новини.LIVE

Новорічна ялинка у Києві — фото

Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 грудня, у Києві напередодні Дня Святого Миколая, урочисто відкрили головну ялинку країни.

Новорічна ялинка на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 грудня, кореспондентка Новини.LIVE відвідала Софійську площу й показала, який вигляд має цьогорічна столична ялинка.

Як відомо, ялинка — штучна. Заввишки 16 метрів.

Прикраси на ялинці у Києві. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч її тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила.

Люди прийшли подивитися на головну ялинку країни у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ялинка, прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

Нагадаємо, що у Львові вже також офіційно запалили новорічну ялинку.

Раніше ми розповідали, які цьогоріч ціни на ялинки в Україні — де можна купити бюджетну.