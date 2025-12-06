Новогодняя елка в Киеве 2025 — фото

Новогодняя елка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на Софийской площади уже зажгли огни на главной елке страны. В День Святого Николая жители и гости столицы пришли посмотреть, как в этом году выглядит новогодняя елка в Киеве.

Об этом с места события информирует корреспондент Новини.LIVE в субботу, 6 декабря.

Главная елка страны в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Новогодняя елка в Киеве — фото

Напомним, что в пятницу, 5 декабря, в Киеве накануне Дня Святого Николая, торжественно открыли главную елку страны.

Новогодняя елка на Софийской площади. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 декабря, корреспондент Новини.LIVE посетила Софийскую площадь и показала, как выглядит нынешняя столичная елка.

Как известно, елка — искусственная. Высотой 16 метров.

Украшения на елке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В этом году ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.

Люди пришли посмотреть на главную елку страны в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

Напомним, что во Львове уже также официально зажгли новогоднюю елку.

Ранее мы рассказывали, какие в этом году цены на елки в Украине — где можно купить бюджетную.