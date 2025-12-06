Новогодняя елка в Киеве 2025 — фото

Главная новогодняя елка страны в Киеве — фоторепортаж
В Киеве на Софийской площади уже зажгли огни на главной елке страны. В День Святого Николая жители и гости столицы пришли посмотреть, как в этом году выглядит новогодняя елка в Киеве.
Об этом с места события информирует корреспондент Новини.LIVE в субботу, 6 декабря.
Новогодняя елка в Киеве — фото
Напомним, что в пятницу, 5 декабря, в Киеве накануне Дня Святого Николая, торжественно открыли главную елку страны.
Сегодня, 6 декабря, корреспондент Новини.LIVE посетила Софийскую площадь и показала, как выглядит нынешняя столичная елка.
Как известно, елка — искусственная. Высотой 16 метров.
В этом году ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.
Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.
Напомним, что во Львове уже также официально зажгли новогоднюю елку.
Ранее мы рассказывали, какие в этом году цены на елки в Украине — где можно купить бюджетную.
