Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Главная новогодняя елка страны в Киеве — фоторепортаж

Главная новогодняя елка страны в Киеве — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 18:03
Новогодняя елка в Киеве 2025 — фото
Новогодняя елка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на Софийской площади уже зажгли огни на главной елке страны. В День Святого Николая жители и гости столицы пришли посмотреть, как в этом году выглядит новогодняя елка в Киеве.

Об этом с места события информирует корреспондент Новини.LIVE в субботу, 6 декабря.

Реклама
Читайте также:
Новорічна ялинка у Києві 2025
Главная елка страны в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Новогодняя елка в Киеве — фото

Напомним, что в пятницу, 5 декабря, в Киеве накануне Дня Святого Николая, торжественно открыли главную елку страны.

Головна ялинка країни
Новогодняя елка на Софийской площади. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 декабря, корреспондент Новини.LIVE посетила Софийскую площадь и показала, как выглядит нынешняя столичная елка.

Как известно, елка — искусственная. Высотой 16 метров.

Ялинка у Києві фото
Украшения на елке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В этом году ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.

Ялинка у Києві фото
Люди пришли посмотреть на главную елку страны в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

Напомним, что во Львове уже также официально зажгли новогоднюю елку.

Ранее мы рассказывали, какие в этом году цены на елки в Украине — где можно купить бюджетную.

Киев Новый год Рождество новогодняя елка празднование
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации