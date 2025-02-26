Атака на Київщину в ніч проти 26 лютого 2025 року — які наслідки

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Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Також у цьому районі постраждала 19-річна дівчина. Травмовану госпіталізували: у неї забійна рана голови.

Про це повідомили у Київській ОВА.

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Наразі на місці обстрілу працюють усі оперативні служби. Більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.

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