Атака на Киевщину в ночь на 26 февраля 2025 года — какие последствия

Горит дом, есть раненая — последствия атаки на Киевщину
26 февраля 2025 00:07
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В результате вражеской атаки в Бучанском районе произошел пожар двухэтажного частного дома. Также в этом районе пострадала 19-летняя девушка. Травмированную госпитализировали: у нее ушибленная рана головы.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
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На данный момент на месте обстрела работают все оперативные службы. Более подробную информацию обещают предоставить позже.
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