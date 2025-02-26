Атака на Киевщину в ночь на 26 февраля 2025 года — какие последствия

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В результате вражеской атаки в Бучанском районе произошел пожар двухэтажного частного дома. Также в этом районе пострадала 19-летняя девушка. Травмированную госпитализировали: у нее ушибленная рана головы.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

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На данный момент на месте обстрела работают все оперативные службы. Более подробную информацию обещают предоставить позже.

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