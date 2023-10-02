Готівковий проїзд: чому діджиталізація оминула маршрутки

Маршрутне таксі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні повним ходом вже кілька років триває активна діджиталізація, однак в маршрутках приватних перевізників досі не можна оплатити проїзд карткою. Й окрім того, що це створює незручності для пасажирів, це ще й дозволяє уникати справедливих податків.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

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Готівковий проїзд в маршрутках

У багатьох містах України вже запустили безготівковий проїзд навіть приватні перевізники, однак столиця в цьому питанні пасе задніх.

"У Києві один приватний перевізник на одному маршруті запускав цю можливість безконтактної оплати. Люди покористувалися буквально півтора місяці, але цього перевізника позбавили ліцензії", — розповідає транспортний експерт.

Така ситуація для Києва — не рідкість через корупцію. Перевізника можуть позбавити ліцензії будь-якої миті і передати маршрут іншому перевізнику.

Ще одна проблема готівкового розрахунку — відсутність можливості відслідковування коштів. Перевізник може збрехати щодо заробленої суми і значно зменшити собі податки. А кошти на перевезеннях заробляються немалі.

"Як ці кошти розподіляються? Кому яка сума заноситься? Так ця система функціонує, і ніхто не знає, скільки ці маршрутки приватні перевозять пасажирів. Використання готівки дозволяє не сплачувати податки в тому обсязі, у якому потрібно", — нарікає Олександр Гречко.

Таким чином, ці кошти розподіляються в нікому не відомих напрямках, однак точно не йдуть на розвиток Києва.

Нагадаємо, в Україні почали роздавати повістки в громадському транспорті. За словами полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка, це незаконно.