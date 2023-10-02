Проезд за наличные: почему диджитализация обошла маршрутки

Маршрутное такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине полным ходом уже несколько лет продолжается активная диджитализация, однако в маршрутках частных перевозчиков до сих пор нельзя оплатить проезд картой. И кроме того, что это создает неудобства для пассажиров, это еще позволяет избегать справедливых налогов.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

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Наличный проезд в маршрутках

Во многих городах Украины уже запустили безналичный проезд даже частные перевозчики, однако столица в этом вопросе отстает.

"В Киеве один частный перевозчик на одном маршруте запускал эту возможность бесконтактной оплаты. Люди попользовались буквально полтора месяца, но этого перевозчика лишили лицензии", — рассказывает транспортный эксперт.

Такая ситуация для Киева — не редкость из-за коррупции. Перевозчика могут лишить лицензии в любой момент и передать маршрут другому перевозчику.

Еще одна проблема наличного расчета — отсутствие возможности отслеживания средств. Перевозчик может соврать о заработанной сумме и значительно уменьшить себе налоги. А средства на перевозках зарабатываются немалые.

"Как эти средства распределяются? Кому какая сумма заносится? Так эта система функционирует, и никто не знает, сколько эти частные маршрутки перевозят пассажиров. Использование наличных позволяет не платить налоги в том объеме, в котором нужно", — сетует Александр Гречко.

Таким образом, эти средства распределяются по никому не известным направлениям, однако точно не идут на развитие Киева.

Напомним, в Украине начали раздавать повестки в общественном транспорте. По словам полковника Запорожского областного ТЦК и СП Андрея Гуренко, это незаконно.