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"Правила гри" київських маршруток: чому вони в жахливому стані

21 вересня 2023 13:03
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
"Правила гри" київських маршруток: чому вони в жахливому стані
Маршрутка висаджує людей. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Приватні перевізники мають тенденцію не слідкувати за станом свого рухомого складу — вони не мають кондиціонерів, не інклюзивні та часто загалом в поганому стані. Усе тому, що Департамент транспортної інфраструктури не взагалі не слідкує за виконанням вимог.

Про це Новини.LIVE розповів в інтерв'ю співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. 

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Перевізники зазвичай використовують якісний рухомий склад лише перший час. А далі, у цілях мінімізації витрат, випускають на дороги старі "Богдани", які хоч якось їздять — головне, аби людей перевозили. 

Також приватні перевізники часто дублюють маршрути комунального транспорту практично на 100%. Працюють вони за наступною схемою: підʼїжджають на 1-2 хвилини раніше і забирають усіх платоспроможних пасажирів, залишаючи комунальному транспорту самих пільговиків. 

"Відповідно, тоді виходить директор Департаменту транспортної інфраструктури на різні інтерв'ю і розказує, що в нас громадський транспорт дуже збитковий. Ну звичайно, що ви самі цю збитковість поглиблюєте, тому що віддаєте пасажирів маршруткам", — розповідає Олександр Гречко. 

Також Олександр наголошує й на іншій проблемі — більшість перевізників, які якісно виконують роботу, просто виїжджають в інші міста, оскільки там простіші "правила гри". 

"Наприклад, сьогодні перевізник їздить, а завтра в нього можуть забрати маршрут просто тому, що цей маршрут потрібно передати якомусь іншому перевізнику, який близький сьогодні до влади Києва. І у нас такі ситуації дійсно за цей та минулий рік траплялися, що дійсно в деяких приватних перевізників просто забирають маршрути без пояснень", — повідомляє транспортний експерт. 

Нагадаємо, у Чернівцях запровадили "денний" проїзний квиток на комунальний транспорт. Вартість такого проїзного становить 50 гривень. 

 

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