"Правила гри" київських маршруток: чому вони в жахливому стані
Приватні перевізники мають тенденцію не слідкувати за станом свого рухомого складу — вони не мають кондиціонерів, не інклюзивні та часто загалом в поганому стані. Усе тому, що Департамент транспортної інфраструктури не взагалі не слідкує за виконанням вимог.
Про це Новини.LIVE розповів в інтерв'ю співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.
"Правила гри" приватних перевізників
Перевізники зазвичай використовують якісний рухомий склад лише перший час. А далі, у цілях мінімізації витрат, випускають на дороги старі "Богдани", які хоч якось їздять — головне, аби людей перевозили.
Також приватні перевізники часто дублюють маршрути комунального транспорту практично на 100%. Працюють вони за наступною схемою: підʼїжджають на 1-2 хвилини раніше і забирають усіх платоспроможних пасажирів, залишаючи комунальному транспорту самих пільговиків.
"Відповідно, тоді виходить директор Департаменту транспортної інфраструктури на різні інтерв'ю і розказує, що в нас громадський транспорт дуже збитковий. Ну звичайно, що ви самі цю збитковість поглиблюєте, тому що віддаєте пасажирів маршруткам", — розповідає Олександр Гречко.
Також Олександр наголошує й на іншій проблемі — більшість перевізників, які якісно виконують роботу, просто виїжджають в інші міста, оскільки там простіші "правила гри".
"Наприклад, сьогодні перевізник їздить, а завтра в нього можуть забрати маршрут просто тому, що цей маршрут потрібно передати якомусь іншому перевізнику, який близький сьогодні до влади Києва. І у нас такі ситуації дійсно за цей та минулий рік траплялися, що дійсно в деяких приватних перевізників просто забирають маршрути без пояснень", — повідомляє транспортний експерт.
Нагадаємо, у Чернівцях запровадили "денний" проїзний квиток на комунальний транспорт. Вартість такого проїзного становить 50 гривень.