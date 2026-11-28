Українська столиця ввечері під час відключення електроенергії. Фото: Reuters

У суботу, 28 листопада, у Києві та Київській області діятимуть погодинні відключення електроенергії. У столиці обмеження торкнуться всіх 60 черг, а на Київщині — усіх 12 підчерг.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

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Відключення електроенергії. Скриншот: ДТЕК

Графіки відключень світла у Києві 28 листопада

У столиці планові відключення розпочнуться о 06:00 та триватимуть до кінця доби. Залежно від черги кияни залишатимуться без електроенергії від 4,5 до 9 годин сумарно.

Передбачені такі години відключень:

1.1, 13.1, 25.1, 37.1, 49.1 — 11:30–16:30, 22:30–24:00;

2.1, 14.1, 26.1, 38.1, 50.1 — 12:00–17:00;

3.1, 15.1, 27.1, 39.1, 51.1 — 13:00–17:30;

4.1, 16.1, 28.1, 40.1, 52.1 — 13:30–18:00;

5.1, 17.1, 29.1, 41.1, 53.1 — 06:00–09:00, 15:00–19:00;

6.1, 18.1, 30.1, 42.1, 54.1 — 06:00–09:30, 16:00–20:00;

7.1, 19.1, 31.1, 43.1, 55.1 — 06:00–10:30, 16:30–21:00;

8.1, 20.1, 32.1, 44.1, 56.1 — 08:00–11:30, 17:00–22:00;

9.1, 21.1, 33.1, 45.1, 57.1 — 08:00–12:00, 17:30–22:00;

10.1, 22.1, 34.1, 46.1, 58.1 — 09:00–13:00, 18:00–22:30;

11.1, 23.1, 35.1, 47.1, 59.1 — 09:30–13:30, 19:00–24:00;

12.1, 24.1, 36.1, 48.1, 60.1 — 10:30–15:00, 21:00–24:00.

Графіки відключень світла у Київській області

На Київщині енергетики також оприлюднили графіки для трьох підчерг.

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Електроенергію вимикатимуть у такі години:

Черга 1.1 — 06:00–08:30, 14:30–20:00 (8 годин);

Черга 1.2 — 14:30–22:00 (7,5 години);

Черга 2.1 — 06:00–10:30, 15:30–19:30 (8,5 години);

Черга 2.2 — 06:00–11:30, 16:00–19:30 (9 годин);

Черга 3.1 — 00:00–01:00, 10:00–15:00, 19:00–22:00 (9 годин);

Черга 3.2 — 08:00–12:30, 19:00–23:00 (8,5 години);

Черга 4.1 — 00:00–01:00, 08:00–11:30, 18:00–22:00 (8,5 години);

Черга 4.2 — 08:00–12:30, 18:00–22:00 (8,5 години);

Черга 5.1 — 12:00–18:30, 22:30–24:00 (8 годин);

Черга 5.2 — 12:00–18:30 (6,5 години);

Черга 6.1 — 11:00–16:00, 21:30–24:00 (7,5 години);

Черга 6.2 — 11:00–15:00, 21:30–24:00 (6,5 години).

Водночас у частині Київської області сталися аварійні відключення електроенергії.

"Через аварію в мережі знеструмлено частково Білоцерківський район. Тут графіки не діють", — зазначили у ДТЕК.

Де перевірити графіки відключень світла

Жителі столиці та області можуть дізнатися свою чергу відключень на офіційних сайтах ДТЕК. Для цього потрібно вказати адресу проживання.

Графіки можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у разі масштабної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Київ може залишитися без електроенергії на один-два тижні. Стільки часу може знадобитися для відновлення пошкодженого обладнання за найгіршого сценарію.

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