Ексміністр енергетики Іван Плачков. Фото: uaea.com.ua

Київ може зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії у разі масованої російської атаки на підстанції, які забезпечують столицю світлом. За найгіршого сценарію знеструмлення можуть тривати від одного до двох тижнів. Енергетикам знадобиться час для ремонту та заміни пошкодженого обладнання.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

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За яких умов Київ може залишитися без світла

За словами ексміністра, електропостачання столиці забезпечують підстанції навколо міста. Якщо росіяни завдадуть по них масованого удару, енергетикам знадобиться багато часу для відновлення їхньої роботи.

Тривалість ремонтів залежатиме від наявності необхідного обладнання та фахівців. Плачков зазначив, що Україна має запаси обладнання, однак для ремонту підстанцій можуть знадобитися специфічні компоненти.

Скільки можуть тривати відключення світла в Україні

Плачков наголосив, що тривалі знеструмлення можуть мати локальний характер. Він також пригадав випадок масштабного відключення електроенергії в Одесі через негоду ще в мирний час.

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"В 1975 році я був студентом в Одеському політехнічному університеті, і Одеса була без електроенергії два тижні", — розповів ексміністр.

На його думку, під час війни українці мають бути готовими до подібних ситуацій у будь-якому регіоні країни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 27 листопада у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області запровадили аварійні відключення світла. Через це планові графіки знеструмлень не діяли.

Також ми інформували про те, що генератори для київського водоканалу закуповують коштом міського бюджету. Постачання обладнання очікують лише в січні, після чого знадобиться додатковий час на його встановлення.