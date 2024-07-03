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Графіки відключень у Києві — стало відомо, в які години не буде світла

3 липня 2024 22:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У які години 4 липня будуть вимикати світло у Києві
Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії. Внаслідок цього у Києві у четвер, 4 липня, планують протягом усього дня застосовувати графіки обмежень.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Завтра у Києві графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всього дня — з 00:00 до 24:00.

Столична влада закликала мешканців міста максимально економно використовувати світло та не перевантажувати енергомережу. 

"Споживайте електроенергію економно!", — наголосили у КМВА.

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Скриншот допису КМВА

Дізнатися точні графіки відключення за власною адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього вам необхідно вказати назву вулиці та номер будинку.

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Скриншот сайду ДТЕК

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. 

А в Укрзалізниці попередили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. 

Крім того, в Укренерго дали поради, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. 

Київ електроенергія Укренерго енергосистема відключення світла світло

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