У які години 4 липня будуть вимикати світло у Києві

Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії. Внаслідок цього у Києві у четвер, 4 липня, планують протягом усього дня застосовувати графіки обмежень.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Відключення світла у Києві 4 липня

Завтра у Києві графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всього дня — з 00:00 до 24:00.

Столична влада закликала мешканців міста максимально економно використовувати світло та не перевантажувати енергомережу.

"Споживайте електроенергію економно!", — наголосили у КМВА.

Скриншот допису КМВА

Дізнатися точні графіки відключення за власною адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього вам необхідно вказати назву вулиці та номер будинку.

Скриншот сайду ДТЕК

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу.

А в Укрзалізниці попередили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку.

Крім того, в Укренерго дали поради, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі.