У які години 4 липня будуть вимикати світло у Києві

Графіки відключень у Києві — стало відомо, в які години не буде світла
В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії. Внаслідок цього у Києві у четвер, 4 липня, планують протягом усього дня застосовувати графіки обмежень.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Відключення світла у Києві 4 липня
Завтра у Києві графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всього дня — з 00:00 до 24:00.
Столична влада закликала мешканців міста максимально економно використовувати світло та не перевантажувати енергомережу.
"Споживайте електроенергію економно!", — наголосили у КМВА.
Дізнатися точні графіки відключення за власною адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього вам необхідно вказати назву вулиці та номер будинку.
Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу.
А в Укрзалізниці попередили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку.
Крім того, в Укренерго дали поради, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі.
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