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Графики отключений в Киеве — стало известно, в какие часы не будет света

3 июля 2024 22:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В какие часы 4 июля будут выключать свет в Киеве
Энергетик. Иллюстративное фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В энергосистеме Украины продолжает фиксировать значительный дефицит электроэнергии. В результате в Киеве в четверг, 4 июля, планируют в течение всего дня применять графики ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Завтра в Киеве графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

Столичные власти призвали жителей города максимально экономно использовать свет и не перегружать энергосеть.

"Потребляйте электроэнергию экономно!", — подчеркнули в КГВА.

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Скриншот сообщения КГВА

Узнать точные графики отключения по собственному адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо указать название улицы и номер дома.

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Скриншот сайда ДТЭК

Ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Украине зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки.

А в "Укрзалізниці" предупредили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой.

Кроме того, в Укрэнерго дали советы, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме.

Киев электроэнергия Укрэнерго энергосистема отключения света свет

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