Громадянка США загубила на Київщині валізу з грішми: чи знайшли

Сумка з грішми. Фото: Google

Американка загубила на Київщині валізу з чималою сумою грошей. Менше доби знадобилося поліціянтам, аби знайти та повернути втрачене.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Очільниця фонду загубила гроші

Зазначається, що до Чабанівського відділення поліції Київщини звернулась громадянка США Анна Верховська. Вона написала заяву про втрату сумки, в якій були документи та гроші.

Виявилося, що вона є засновником та очільником американської гуманітарної організації "Friends of Be an Angel". Жінка повідомила, що кошти мали витратитии на потреби бійців ЗСУ.

Так склалося, що поліція Київщини швидко знайшла та повернула втрачену сумочку власниці.

