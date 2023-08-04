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Громадянка США загубила на Київщині валізу з грішми: чи знайшли

4 серпня 2023 23:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Громадянка США загубила на Київщині валізу з грішми: чи знайшли
Сумка з грішми. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американка загубила на Київщині валізу з чималою сумою грошей. Менше доби знадобилося поліціянтам, аби знайти та повернути втрачене.

Про це повідомили у поліції Київської області. 

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Зазначається, що до Чабанівського відділення поліції Київщини звернулась громадянка США Анна Верховська. Вона написала заяву про втрату сумки, в якій були документи та гроші.

Виявилося, що вона є засновником та очільником американської гуманітарної організації "Friends of Be an Angel". Жінка повідомила, що кошти мали витратитии   на потреби бійців ЗСУ. 

Так склалося, що поліція Київщини швидко знайшла та повернула втрачену сумочку власниці.

Нагадаємо, народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивному етері Новини.LIVE розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Вони є майже у всіх великих бізнес-центрах в Україні.

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