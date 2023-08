Гражданка США потеряла в Киевской области сумку с деньгами: что известно

Сумка с деньгами. Фото: Google

Американка в Киевской области потеряла сумку с немалой суммой денег. Меньше суток понадобилось полицейским, чтобы найти и вернуть утраченное.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Читайте также:

Руководитель фонда потеряла деньги

Отмечается, что в Чабановское отделение полиции Киевской области обратилась гражданка США Анна Верховская. Она написала заявление о потере сумки, в которой находились документы и деньги.

Оказалось, что она является основателем и руководителем американской гуманитарной организации "Friends of Be an Angel". Женщина сообщила, что средства должны были потратить на нужды бойцов ВСУ.

Так сложилось, что полиция Киевской области быстро нашла и вернула утраченную сумочку владелице.

Напомним, народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, что в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров. Они почти во всех крупных бизнес-центрах в Украине.