Бесплатный проезд для школьников в Киеве — как воспользоваться услугой

Автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с 1 сентября снова стал бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Услуга будет действовать до конца июня, но нужно иметь ученический билет.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Цифровой".

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Бесплатный проезд для учеников в Киеве

С 1 сентября по конец июня общественный транспорт в Киеве для учеников снова бесплатный. Для этого школьникам необходимо только валидировать свой ученический билет в транспорте.

Как заказать ученический билет:

в приложении "Киев.Цифровой" выберите сервис "заказа ученического";

заполните данные ученика и закажите цифровой билет;

получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;

добавьте ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой. А если пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому", — говорится в сообщении.