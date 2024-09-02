Атака на Київ 2 вересня — у КМВА показали наслідки обстрілу

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Російська окупаційна армія вранці 2 вересня завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки у кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що призвело до руйнувань цивільної інфраструктури та автомобілів.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) та показали наслідку удару.

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За даними КМВА, станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю.

"Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМВА

Загалом, сили ППО знищили усі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків у кількох районах Києва є руйнування.

Святошинський район

У Святошинському районі сталося загоряння чотирьох автомобілів. Пожежу вже ліквідували. Крім того, уламки впали на нежитлову будівлю, що також спричинило пожежу. Також пошкоджено приміщення станції метрополітену.

Голосіївський район

У цьому районі уламки теж впали на нежитлове приміщення і частково його зруйнували. Пожежу вже ліквідовано.

Шевченківський район

Уламки впали на нежитлове приміщення. Пожежу ліквідовано.

Також зафіксовано падіння уламків у Подільському, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах. Без наслідків.