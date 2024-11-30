"Гроші на ЗСУ" — активісти вийшли на мітинг під стіни КМДА

Активіст під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

У столиці активісти збираються під стінами КМДА на акцію "Гроші на ЗСУ". Люди вимагають переглянути бюджет та спрямувати більше коштів на підтримку армії.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 30 листопада.

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Мітинг під стінами КМДА у столиці

Небайдужі кияни вийшли на вулиці міста, аби нагадати місцевій владі про правильний розподіл коштів під час війни. Активісти переконані, що насамперед кошти мають йти на потреби армії, а не на облаштування благоустрою Києва.

Активісти закликають водіїв підтримати мітинг. Фото: Новини.LIVE

Активісти з плакатом. Фото: Новини.LIVE

До мітингу в столиці долучились десятки людей. Їх підтримували й водії, які проїжджали повз.

Мітинг у Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Активісти під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Один з активістів прийшов на мітинг із заклеєним скотчем ротом та надписом "Не мовчи". На тілі чоловіка — написи "Гроші на ЗСУ та на безпеку" й "Free Azov". Активісти під час мітингу скандували фразу "Київ — місто для життя".

Активіст, облитий червоною фарбою на мітингу в Києві. Фото: Новини.LIVE

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