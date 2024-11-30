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"Гроші на ЗСУ" — фоторепортаж з мітингу під стінами КДМА

30 листопада 2024 13:37
Ольга Антоновська - редактор
"Гроші на ЗСУ" — активісти вийшли на мітинг під стіни КМДА
Активіст під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

У столиці активісти збираються під стінами КМДА на акцію "Гроші на ЗСУ". Люди вимагають переглянути бюджет та спрямувати більше коштів на підтримку армії.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 30 листопада.

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Небайдужі кияни вийшли на вулиці міста, аби нагадати місцевій владі про правильний розподіл коштів під час війни. Активісти переконані, що насамперед кошти мають йти на потреби армії, а не на облаштування благоустрою Києва.

Мітинг в Києві "Гроші на ЗСУ"
Активісти закликають водіїв підтримати мітинг. Фото: Новини.LIVE
Мітинг в Києві "Гроші на ЗСУ"
Активісти з плакатом. Фото: Новини.LIVE

До мітингу в столиці долучились десятки людей. Їх підтримували й водії, які проїжджали повз.

Мітинг в Києві "Гроші на ЗСУ"
Мітинг у Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
Мітинг в Києві "Гроші на ЗСУ"
Активісти під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Один з активістів прийшов на мітинг із заклеєним скотчем ротом та надписом "Не мовчи". На тілі чоловіка — написи "Гроші на ЗСУ та на безпеку" й "Free Azov". Активісти під час мітингу скандували фразу "Київ — місто для життя".

Мітинг в Києві "Гроші на ЗСУ"
Активіст, облитий червоною фарбою на мітингу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, президент України підписав державний бюджет на 2025 рік. Перед тим його затвердив парламент. Головним пріоритетом фінансового документа буде забезпечення безпеки та оборони країни.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Україна залежить від кредиту G7 для фінансування видатків у 2025 році. Наразі поки достеменно не відомо, чи повністю забезпечена Україна грошима на наступний рік.

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