"Деньги на ВСУ" - активисты вышли на митинг под стены КГГА

Активист у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

В столице активисты собираются под стенами КГГА на акцию "Деньги на ВСУ". Люди требуют пересмотреть бюджет и направить больше средств на поддержку армии.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 30 ноября.

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Митинг под стенами КГГА в столице

Неравнодушные киевляне вышли на улицы города, чтобы напомнить местным властям о правильном распределении средств во время войны. Активисты убеждены, что, прежде всего, средства должны идти на нужды армии, а не на благоустройство Киева.

Активисты призывают водителей поддержать митинг. Фото: Новини.LIVE

Активисты с плакатом. Фото: Новини.LIVE

К митингу в столице присоединились десятки человек. Их поддерживали и проезжавшие мимо водители.

Митинг в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Активисты у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Один из активистов пришел на митинг с заклеенным скотчем ртом и надписью "Не молчи". На теле мужчины — надписи "Деньги на ВСУ и на безопасность" и "Free Azov". Активисты во время митинга скандировали фразу "Киев — город для жизни".

Активист, облитый красной краской на митинге в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, президент Украины подписал государственный бюджет на 2025 год. До этого его утвердил парламент. Главным приоритетом финансового документа станет обеспечение безопасности и обороны страны.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Украина зависит от кредита G7 для финансирования расходов в 2025 году. Пока доподлинно не известно, полностью ли обеспечена Украина деньгами на следующий год.