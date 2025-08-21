Людина тримає гроші у руках. Фото: УНІАН

Київська влада перенаправила 8 мільярдів гривень зі столичного бюджету на покриття кредитів Укрзалізниці. Держава могла б шукати альтернативні шляхи фінансування залізниці, зокрема, через розширення статутного капіталу, випуск облігацій або банківські кредити.

Про це розповіла спеціалістка з мостобудування Анна Мінюкова в ефірі програми "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Держава перекладає борги залізниці на столичний бюджет

Мінюкова також розповіла про публічну кампанію, яку організували за участі працівників залізниці.

За її словами, голова правління компанії змушував залізничників виходити на фотографування з плакатами на підтримку законопроєкту нібито для забезпечення зарплат. При цьому, зазначила експертка, ці кошти не підуть на виплати працівникам.

Голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея вважає, що міська влада могла б діяти більш активно.

За його словами, Київська міська рада могла б зібратися, заслухати керівників адміністрацій і чітко визначити потребу у фінансах для вирішення ключових проблем, включно з ліквідацією наслідків обстрілів.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада перенаправила 8 мільярдів гривень зі столичного бюджету до державного, і, ймовірно, ці кошти будуть спрямовані на потреби Укрзалізниці.

До цього стало відомо, що двом посадовцям КМДА було оголошено про підозру у розтраті державних коштів.