Главная Киев Деньги из бюджета — как власти покрывают долги Укрзализныци

Деньги из бюджета — как власти покрывают долги Укрзализныци

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:40
Государство перекладывает долги железной дороги на столичный бюджет
Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Киевские власти перенаправили 8 миллиардов гривен из столичного бюджета на покрытие кредитов Укрзализныци. Государство могло бы искать альтернативные пути финансирования железной дороги, в частности, через расширение уставного капитала, выпуск облигаций или банковские кредиты.

Об этом рассказала специалист по мостостроению Анна Минюкова в эфире программы "Київський час".

Читайте также:

Государство перекладывает долги железной дороги на столичный бюджет

Минюкова также рассказала о публичной кампании, которую организовали с участием работников железной дороги.

По ее словам, председатель правления компании заставлял железнодорожников выходить на фотографирование с плакатами в поддержку законопроекта, якобы для обеспечения зарплат. При этом, отметила эксперт, эти средства не пойдут на выплаты работникам.

Председатель общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея считает, что городские власти могли бы действовать более активно.

По его словам, Киевский городской совет мог бы собраться, заслушать руководителей администраций и четко определить потребность в финансах для решения ключевых проблем, включая ликвидацию последствий обстрелов.

Напомним, 20 августа Верховная Рада перенаправила 8 миллиардов гривен из столичного бюджета в государственный, и, вероятно, эти средства будут направлены на нужды Укрзализныци.

До этого стало известно, что двум должностным лицам КГГА было объявлено о подозрении в растрате государственных средств.

